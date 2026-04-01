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    Trump afirma que Irán pidió un alto el fuego y que lo está considerando si el estrecho de Ormuz queda “abierto y despejado”

    “Consideraremos cuándo el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra!“, escribió el presidente estadounidense.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Grupo de pastores evangélicos rezan junto a Donald Trump para darle fuerza por la guerra con Irán.

    El presidente Donald Trump anunció este miércoles que el nuevo liderazgo de Irán le pidió a Estados Unidos un alto el fuego.

    “El presidente del nuevo régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a Estados Unidos de América un alto el fuego”, publicó Trump en las redes sociales el miércoles por la mañana.

    Trump no dio detalles sobre con quién habló, pero parece que podría tratarse del presidente iraní Masoud Pezeshkian, indicó el Daily Mail.

    El inquilino de la Casa Blanca también expuso sus exigencias para un alto el fuego, afirmando que este solo podrá producirse una vez que se reabra el estrecho de Ormuz.

    “Consideraremos cuándo el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra!“, escribió.

    El anuncio del alto el fuego se produce 12 horas antes de que Trump pronuncie un discurso televisado a las 21:00 (hora del este) sobre la guerra en curso.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.TrumpAlto el fuegoOrmuzPezeshkianMundo

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