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    Comienza la Operación Renta 2026: revisa quiénes deben declarar y las fechas clave

    Este 1 de abril se habilita el trámite para enviar la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la Operación Renta 2026: revisa quiénes deben declarar y las fechas clave. Foto referencial DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Desde este miércoles 1 de abril se encuentra habilitado el proceso de la Operación Renta 2026, que permite enviar la declaración para cumplir con la obligación tributaria.

    Un trámite que se debe concretar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto por parte de personas naturales como por empresas.

    Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

    • Si se tuvieron ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
    • Si se tuvo más de un empleador o pagador
    • Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
    • Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
    • Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
    • Todas las empresas

    Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

    Cómo hacer la declaración

    La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

    Respecto a los plazos para concretar el trámite, la actual Operación Renta cuenta con el siguiente calendario:

    • Declaraciones realizadas del 1 al 8 de abril por personas naturales tendrán su depósito el 29 de abril
    • Declaraciones realizadas del 9 al 23 de abril tendrán su depósito el 15 de mayo
    • Declaraciones realizadas del 24 de abril al 8 de mayo tendrán su depósito el 27 de mayo

    Por su parte, los pagos mediante cheque estarán disponibles el 29 de mayo, independiente de la fecha en que se presente la declaración.

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