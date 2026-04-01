Irán desmiente a Trump y asegura que solicitud de alto el fuego por parte de Teherán es “falsa e infundada”

Un hombre ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que la declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la solicitud de alto el fuego por parte de Teherán era “falsa e infundada”, informó el miércoles la televisión estatal iraní.

Previamente, Trump aseguró en su red social Truth que Irán había solicitado un alto el fuego. “Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, escribió. “Hasta entonces, ¡estamos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, de vuelta a la Edad de Piedra!”, agregó.

En la noche del martes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista con Al Jazeera indicó la disposición de Teherán a continuar la lucha.

“No se puede hablar con el pueblo de Irán en un lenguaje de amenazas y plazos”, afirmó. “Nosotros no fijamos ningún plazo para defendernos”.

Las declaraciones de Trump llegan antes de su discurso a los estadounidenses sobre el estado de guerra, que está programado para este miércoles a las 21:00, hora local.