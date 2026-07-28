Completamente quemado: así quedó el vagón del Metro afectado en la Estación Santa Isabel
Durante la tarde de este lunes un incendio afecto a la Línea 5 del Metro de Santiago, lo que obligó a interrumpir parcialmente el servicio en plena hora punta.
Transcurridas algunas horas del incidente, se conoció cómo quedaron los vagones afectados por el fuego.
La estructura quedó con zonas totalmente carbonizadas y daños visibles en las puertas y ventanas.
A raíz del hecho, la empresa comunicó que este martes el referido recorrido iniciará sus operaciones con un servicio parcial.
La estaciónSanta Isabel permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos de evaluación.
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