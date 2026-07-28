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    Completamente quemado: así quedó el vagón del Metro afectado en la Estación Santa Isabel

    Durante la tarde de este lunes un incendio afecto a la Línea 5 del Metro de Santiago, lo que obligó a interrumpir parcialmente el servicio en plena hora punta.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Transcurridas algunas horas del incidente, se conoció cómo quedaron los vagones afectados por el fuego.

    La estructura quedó con zonas totalmente carbonizadas y daños visibles en las puertas y ventanas.

    A raíz del hecho, la empresa comunicó que este martes el referido recorrido iniciará sus operaciones con un servicio parcial.

    La estaciónSanta Isabel permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos de evaluación.

    Más sobre:ActualidadNacionalMetro de SantiagoSanta IsabelLínea 5

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