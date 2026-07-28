Completamente quemado: así quedó el vagón del Metro afectado en la Estación Santa Isabel

Transcurridas algunas horas del incidente, se conoció cómo quedaron los vagones afectados por el fuego.

La estructura quedó con zonas totalmente carbonizadas y daños visibles en las puertas y ventanas.

A raíz del hecho, la empresa comunicó que este martes el referido recorrido iniciará sus operaciones con un servicio parcial.

La estaciónSanta Isabel permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos de evaluación.