Con saltos y piruetas: más de 200 robots protagonizan un gran concierto en Shanghái
La empresa china Agibot organizó en Shanghái un espectáculo de 60 minutos dirigido por más de 200 robots humanoides. El show que fue transmitido por streaming fue presentado como el primer evento en vivo a gran escala del mundo con robots a cargo de toda la función, con números de baile sincronizados, saltos, piruetas y música. Los registros compartidos en redes sociales muestran el gran avance que ha alcanzado el país en la automatización y cómo percibe el futuro de la industria musical.
