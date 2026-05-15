Chilenos hacen historia en competencia internacional de IA

La semana pasada se dieron a conocer a los ganadores de la sexta edición de la competencia mundial, impulsada por la consultora EY, que este año estuvo enfocada en el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático para optimizar el monitoreo y la calidad de los cuerpos de agua del planeta a través del análisis de datos satelitales e información ambiental y meteorológica de ríos sudafricanos.

Los grandes ganadores del desafío fueron los chilenos Rodrigo y Felipe Jorquera, dupla de hermanos que trabajó con el nombre “TrAIned Different” y se consagró como el primer equipo de Chile y Latinoamérica en lograr esta hazaña en los seis años de historia del AI & Data Challenge, compitiendo en la final global contra los grupos “HydroRF”, de Estados Unidos, y “Modeste Savadogo”, de Marruecos.

“Este triunfo confirma que en Chile se están desarrollando capacidades de nivel mundial, con equipos preparados para enfrentar desafíos complejos y liderar con innovación, técnica y creatividad. Hoy gana Chile, gana Latinoamérica y gana la idea de que, con talento, colaboración e innovación, se puede transformar el futuro”, comenta Patricio Cofré, socio líder de Data e IA de EY Latam.

Tras la deliberación de expertos internacionales, el jurado posicionó ―en una ceremonia virtual― a los hermanos Jorquera Díaz en el primer lugar de la competencia, lo que no solo significa que la solución presentada por el equipo podría impactar de manera positiva el monitoreo del agua en el mundo, sino que también les consiguió un premio de $5.000 USD y la oportunidad de asistir a una celebración internacional que se realizará durante el año.

“Cada etapa del desafío me reafirmó que la inteligencia artificial puede usarse para resolver problemas que realmente importan y aportar positivamente a la sociedad”, comenta Rodrigo Jorquera, uno de los ganadores del desafío.

Respecto de la histórica victoria de Chile, su hermano Felipe complementa: “Tenemos la capacidad de competir al más alto nivel mundial en tecnología e inteligencia artificial. Que un equipo chileno haya ganado esto, entre equipos de todo el mundo, es algo de lo que me siento muy orgulloso”.