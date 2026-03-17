Conductora atropelló a inspector municipal en medio de fiscalización en Lo Barnechea
La mujer intentó huir tras ser descubierta manejando sin documentos.
Durante la tarde del lunes, un funcionario municipal fue atropellado en plena fiscalización vehicular, tras percatarse que la conductora no contaba con la documentación y además, el auto no tenía la patente en la parte delantera.
El incidente ocurrió en la calle Camino Los Trapenses, alrededor de las 19.30 horas.
Cámaras de seguridad registraron la situación, y luego personal policial realizó el monitoreo con un dron, dando cuenta que el vehículo estaba en un domicilio en Cerro Pan de Azúcar.
Carabineros llegó al lugar y detuvieron a la mujer de 29 años -quien reconoció los hechos-, y fue llevada hasta una subcomisaría.
El trabajador tenía un fuerte dolor en el costado derecho del torso, pierna y brazo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
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