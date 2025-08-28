Contenido sensible: revelan imágenes del castigo que recibieron dos hombres por mantener una relación amorosa en Indonesia
La pareja fue declarada culpable por infringir la ley sharía, una ley islámica que prohíbe las relaciones homosexuales. Fueron condenados a 80 azotes en público.
Un tribunal en Banda Aceh condenó este lunes a dos jóvenes -de 20 y 21 años- por mantener una relación homosexual. Aceh es la única provincia de Indonesia autorizada a aplicar la ley islámica, que castiga la homosexualidad, bisexualidad y las relaciones fuera del matrimonio.
Los acusados fueron detenidos en abril de este año, después de que unos vecinos los denunciaran de entrar juntos a un baño público, según informó Roslina A. Djalil, jefa de aplicación de la ley de sharia, a la prensa.
Los jóvenes pasaron cuatro meses en prisión, y la pena fue reducida a 76 golpes, en vez de 80.
La vara utilizada es de ratán, un material natural y resistente que se obtiene de un arbusto.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.