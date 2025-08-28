Contenido sensible: revelan imágenes del castigo que recibieron dos hombres por mantener una relación amorosa en Indonesia

Un tribunal en Banda Aceh condenó este lunes a dos jóvenes -de 20 y 21 años- por mantener una relación homosexual. Aceh es la única provincia de Indonesia autorizada a aplicar la ley islámica, que castiga la homosexualidad, bisexualidad y las relaciones fuera del matrimonio.

Los acusados fueron detenidos en abril de este año, después de que unos vecinos los denunciaran de entrar juntos a un baño público, según informó Roslina A. Djalil, jefa de aplicación de la ley de sharia, a la prensa.

Los jóvenes pasaron cuatro meses en prisión, y la pena fue reducida a 76 golpes, en vez de 80.

La vara utilizada es de ratán, un material natural y resistente que se obtiene de un arbusto.