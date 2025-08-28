SUSCRÍBETE
Contenido sensible: revelan imágenes del castigo que recibieron dos hombres por mantener una relación amorosa en Indonesia

La pareja fue declarada culpable por infringir la ley sharía, una ley islámica que prohíbe las relaciones homosexuales. Fueron condenados a 80 azotes en público.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Un tribunal en Banda Aceh condenó este lunes a dos jóvenes -de 20 y 21 años- por mantener una relación homosexual. Aceh es la única provincia de Indonesia autorizada a aplicar la ley islámica, que castiga la homosexualidad, bisexualidad y las relaciones fuera del matrimonio.

Los acusados fueron detenidos en abril de este año, después de que unos vecinos los denunciaran de entrar juntos a un baño público, según informó Roslina A. Djalil, jefa de aplicación de la ley de sharia, a la prensa.

Los jóvenes pasaron cuatro meses en prisión, y la pena fue reducida a 76 golpes, en vez de 80.

La vara utilizada es de ratán, un material natural y resistente que se obtiene de un arbusto.

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

