“Creo que es muy poco”: Presidente Boric cuestiona duración del periodo presidencial en Chile

Durante la ceremonia inaugural de Enexpro 2025, el mandatario reconoció no estar de acuerdo con que el periodo presidencial dure cuatro años, ya que según argumentó, este tiempo “se hace breve para los cambios que uno trata impulsar”.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El Presidente comenzó diciendo que a su administración le quedan “siete meses de arduo trabajo por el país y por las familias”, y luego se refirió a la duración del periodo presidencial de cuatro años.

“Sinceramente creo que es muy poco, no porque tenga muchas ganas de quedarme más, sino porque la verdad que cuatro años se hace breve para los cambios que uno trata de impulsar”, afirmó.

En esa línea, comparó el tiempo de mandato con los “dos gobiernos en la democracia de seis años, el del presidente Frei y el del presidente (Ricardo) Lagos, que creo fueron prolíficos también un poco por eso”, agregó.

