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    Qatar confirma un ataque con misiles de Irán contra un petrolero frente a sus costas

    Según las informaciones citadas por el organismo, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido “ningún impacto medioambiental”.

    Por 
    Europa Press

    El Ministerio de Defensa de Qatar ha confirmado este miércoles que se ha producido un ataque con misiles procedentes de Irán contra un petrolero que se encontraban navegando en aguas qataríes frente a las costas del país.

    La embarcación pertenece a la empresa estatal QatarEnergy y se ha visto alcanzada por un misil de crucero iraní en el marco de los ataques perpetrados por el país en respuesta a la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que deja ya más de 2.000 muertos.

    Así, ha explicado en un comunicado que en total se ha registrado el lanzamiento de tres misiles, dos de los cuales han sido interceptados. El tercero, sin embargo, ha impactado en el petrolero ‘Aqua 1’, si bien no ha causado víctimas mortales ni heridos.

    Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de que un buque ha sido alcanzado por proyectiles a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Ras Lafan, la localidad qatarí que acoge el destacado complejo de gas frente al golfo Pérsico atacado por Irán a mediados de marzo.

    Concretamente, ha informado de “un incidente” acaecido “a 17 millas náuticas al norte de Ras Lafan, en Qatar”, cuando ha sido alcanzado “el costado de babor” del buque, provocando daños en el casco por encima de la línea de flotación.

    “Uno de los proyectiles ha provocado un incendio que ya ha sido extinguido. El otro permanece sin explotar en la sala de máquinas del buque y está siendo investigado por las autoridades competentes”, ha señalado el UKMTO, que ha subrayado que “no puede confirmar el origen de los proyectiles” y continúa investigando.

    Según las informaciones citadas por el organismo, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido “ningún impacto medioambiental”.

    Este suceso ocurre en plena escalada bélica en la región, derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán ante esos ataques en la zona. Las hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

    Más sobre:QatarIránMisilesAtaque

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