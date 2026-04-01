Una persona es baleada mientras se trasladaba en su vehículo en Cerro Navia

Una persona fue baleada en horas de la noche mientras se trasladaba en su vehículo en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo a la información policial, la víctima fue abordada por desconocidos, los cuales dispararon en reiteradas ocasiones en su contra, para luego huir en dirección desconocida

A raíz de esto, es que la víctima recibió al menos un impacto de bala.

Según detalló el inspector Alan Becerra de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “el trabajo de campo realizado por esta policía, correspondiente al trabajo del sitio del suceso, toma de declaraciones y el análisis de grabación en cámara de seguridad, entre otras, han permitido inferir preliminarmente que mientras la víctima transitaba en su vehículo particular, es abordada por sujetos armados, quienes realizan diversos disparos en su contra, lesionándolo a la víctima en al menos una oportunidad”.