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    Canadá condena la “invasión ilegal” de Israel en Líbano: “Es una violación de su soberanía”

    Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel.

    Por 
    Europa Press
    Un departamento destruido en el sur de Beirut, Líbano. Foto: Marwan Naamani / Europa Press.

    El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha condenado este miércoles la “invasión ilegal” de Israel en Líbano, donde las tropas iniciaron esta semana su primera incursión desde sus posiciones en Siria, y ha afirmado que se trata de una “violación de su soberanía”.

    “El Gobierno de Líbano ha prohibido (al partido-milicia chií) Hezbolá, está tomando medidas, está tratando de acabar con el grupo y sus actividades terroristas, además de su amenaza contra Israel”, ha asegurado Carney durante una rueda de prensa. “Condenamos las acciones de Israel”, ha declarado, según informaciones de la cadena de televisión CBC.

    Sus palabras llegan después de que tres ‘cascos azules’ de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) murieran en ataques perpetrados por las fuerzas israelíes contra zonas del sur del país.

    La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.

    Las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial israelí.

    Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

    Más sobre:LíbanoCanadáIsrael

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