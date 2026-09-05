Delincuente intenta robar auto entrando por el techo y queda atrapado de cabeza en Antofagasta
El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Antofagasta.
“Un delito más detectado por nuestras cámaras. Miren hasta el final… (final feliz)”. Así escribió el alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, en una publicación donde compartió el video.
Las imágenes muestran un insólito intento de robo, donde se ve al sujeto intentando ingresar al vehículo por el sunroof.
Sin embargo, el individuo quedó atrapado de cabeza.
El hecho fue advertido por el sistema de seguridad municipal, que dio aviso a Carabineros, y posteriormente fue detenido.
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