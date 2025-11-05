OFERTA ELECCIONES $990
Desde la Redacción 5 de noviembre | Republicanos, la UDI y RN: los límites del potencial gobierno de Kaiser

"Hasta Chile Vamos y republicanos" dice Cristián Labbé, diputado y jefe de campaña de Johannes Kaiser, consultado con quiénes gobernaría el abanderado en caso de llegar a La Moneda. "Con Evópoli tengo un límite, ni el timbre le toco", matiza de todas formas Labbé. En este episodio, también, el análisis de la performance de los candidatos presidenciales en el debate ARCHI.

Alonso Vatel
Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Uzbekistán por el Mundial Sub 17

