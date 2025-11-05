Desde la Redacción 5 de noviembre | Republicanos, la UDI y RN: los límites del potencial gobierno de Kaiser
"Hasta Chile Vamos y republicanos" dice Cristián Labbé, diputado y jefe de campaña de Johannes Kaiser, consultado con quiénes gobernaría el abanderado en caso de llegar a La Moneda. "Con Evópoli tengo un límite, ni el timbre le toco", matiza de todas formas Labbé. En este episodio, también, el análisis de la performance de los candidatos presidenciales en el debate ARCHI.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.