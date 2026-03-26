Desde la Redacción: continúan coletazos por medidas económicas de Kast
Varios reparos al gobierno ha causado la abrupta alza del precio en las bencinas luego de los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco). El senador Miguel Ángel Becker (RN) planteó que espera que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz "no se cierre a escuchar propuestas" y criticó el despliegue comunicacional de la ministra Mara Sedini; la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín sinceró que el alza "es un golpe muy fuerte" y la secretaria general PC Bárbara Figueroa embistió contra el Ejecutivo por la medida.
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