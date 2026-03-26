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    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    La secretaria general del Partido Comunista abordó también la situación tras las alzas en los combustibles y las medidas de mitigación dispuestas por el Ejecutivo, aprobadas la noche de este miércoles en ambas Cámaras. "Nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar", enfatizó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó este jueves la posición de su colectividad respecto a las últimas medidas por parte del Ejecutivo tras el anuncio del alza de los combustibles y la posibilidad del desarrollo de manifestaciones sociales.

    La noche del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó las enmiendas entregadas por el Senado a las medidas de mitigación propuestas. En particular, la ley propone un mecanismo paliativo en el alza del valor de la parafina y fija bonos de $100 mil para reducir el impacto en taxis y colectivos.

    Durante la discusión en el Senado, también se incluyó que el beneficio alcance también al transporte escolar y que las pymes se vieran excluídas de una mayor carga tributaria.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Figueroa fue consultada respecto a la consideración del partido sobre estas medidas y la posición en que quedaban.

    Al respecto, enfatizó que la decisión política corresponde al gobierno. “Cuando se trata de poner el peso de la prueba en la oposición respecto de la aprobación de las leyes, me parece legítimo, pero no me parece justo, me parece que es un argumento tramposo”, señaló.

    “No puede caer el peso de la prueba en la oposición. Aquí quienes tienen que responder en primer lugar es el gobierno. Nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar”, agregó la secretaria general del PC.

    En ese sentido, explicó que las últimas determinaciones han ido en línea con el concepto que ha instaló el actual Ejecutivo durante el desarrollo de la campaña de Kast hacia La Moneda: el gobierno de emergencia.

    Cuando el gobierno instaló el relato de que estábamos en un gobierno de emergencia y llega a gobernar, quedó atrapado en un discurso falso, mentiroso. Entonces, todas las acciones que hoy día uno puede ver del Gobierno, uno claro, las entiende en el marco de que tratan de sostener un relato, pero es un relato falaz, es un relato mentiroso”, detalló sobre este asunto.

    Chile no está en emergencia, nunca lo estuvo, y si queremos seguir construyendo a partir de ese relato me parece que es difícil que podamos construir confianza para poder construir un diálogo donde tú puedas presentar tus posiciones y efectivamente tengan algo de piso”, enfatizó.

    Por otro lado, la histórica dirigente de la CUT también fue consultada respecto a la posibilidad de la gestación de manifestaciones sociales frente a estas alzas históricas.

    Yo creo que no hay que caer en la caricatura de que la oposición o que el movimiento social, porque es la derecha, va a salir a manifestarse. Además, me parece una falta de respeto con el movimiento social”, señaló sobre el tema.

    En ese sentido, enfatizó que el gobierno debería conversar con las organizaciones sindicales para conocer si existe un descontento que lleve a esta situación.

    Conversen con los dirigentes sindicales, conversen con las vocerías del mundo social. Para nosotros, el 1 de mayo es un minuto relevante de unidad, de convergencia, pero no porque con eso queramos hacer un gallito con Kast, es porque reivindicamos el rol de quienes producen riqueza en el país y que hoy día son los primeros que tienen que pagar los costos, mientras al empresariado se le bajan los impuestos”, afirmó Figueroa.

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRBárbara FigueroaPCMovilizacionesAlzas combustiblesMedidas

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