Becker y polémica de Steinert por remoción de Peña: “Es la ministra la que tiene que explicar la salida de la prefecta”

El senador por La Araucanía, Miguel Ángel Becker (RN), estuvo en Desde La Redacción, donde fue consultado por la polémica en la que está involucrada la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su solicitud de remoción de la subprefecta y tercera al mando de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

“ Yo creo que es la ministra la que tiene que explicar la salida de la prefecta ”, indicó el parlamentario en el programa de streaming de La Tercera. La autoridad mencionó que conoce a Peña por su trabajo en Temuco cuando Becker era alcalde y señaló que la considera “tremenda profesional”.

“Me sorprendió la situación, sí. Y yo creo que es la ministra la que tiene que explicar la salida de la prefecta. Vamos a ver cuál es la situación. Yo espero poder conversar incluso con el señor director general de la policía (Eduardo Cerna)”, mencionó el senador.

“Yo creo que fue una medida poco analizada”, argumentó Becker, aunque apuntó que “me imagino que la ministra, si tiene los argumentos, los pondrá sobre la mesa y tendremos que conversarlo”.

Asimismo, insistió en que esto debe ser aclarado, dejando precisadas las razones de por qué Constanza Peña fue desvinculada de su cargo y si los datos están corroborados. “Yo espero que la ministra nos aclare la situación y podamos seguir adelante trabajando en el tema número uno que nos preocupa a todos hoy día”, sentenció.

Recorte del 3% en ministerios

El senador Miguel Ángel Becker señaló que, ante el recorte de 3% en todos los ministerios anunciado por el gobierno de José Antonio Kast, están pidiendo que a las “carteras que tengan que ver con el tema seguridad no se les aplique esta rebaja, porque no parece lógico pensar en que Carabineros terminen sin hacer los patrullajes, sin llegar a poder controlar la situación relacionada con la seguridad del país”.

“La primera propuesta fue 3% para todos los ministerios, pero yo creo, francamente, que ahora va a haber, y espero que así lo haga el propio presidente en reunión con los subministros, que por el lado de seguridad y salud, por ejemplo, no se toque”, añadió el parlamentario.

Evaluación a Quiroz y Sedini

Al ser consultado por el desempeño de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, el senador Becker apuntó que “francamente creo que ella no tiene nada de experiencia, y yo le daría un poco más de plazo para ver cómo va a manejar este tema en las comunicaciones, porque sin duda lo que se comentó en esto de que un país en quiebra era un tremendo error, y que no se deben ni siquiera decir esas cosas”.

Respecto a la calificación que le pondría, señaló que “del 1 al 7, un 4,5”, precisando que “todavía aprueba”, pero le falta experiencia “de estar en esto”.

Mientras que al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo calificó como “no muy simpático”, pero que lo que al parlamentario le ocupa es que “haga bien las cosas”. Además, comentó que le “parece una persona extremadamente capaz”.

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