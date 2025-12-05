VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: el rol de la derecha tradicional y el piñerismo en un eventual gobierno de Kast

    En un nuevo capítulo del programa de streaming de La Tercera el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, analizó la postura que tomó el piñerismo ante la debacle electoral de Evelyn Matthei. En esa línea, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), abordó la trastienda de su participación en el cierre de campaña de José Antonio Kast antes de la primera vuelta.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberPiñerismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Beto Cuevas habla de su nueva etapa y de cómo es ser hoy músico latino en EE.UU.

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    Bugonia: La fructífera y particular colaboración entren Lanthimos y Emma Stone

    Servicios

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Temblor hoy, viernes 5 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”
    Chile

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Firma danesa impulsa nuevo proyecto de energía fotovoltaica por US$500 millones
    Negocios

    Firma danesa impulsa nuevo proyecto de energía fotovoltaica por US$500 millones

    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026
    El Deportivo

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
    Cultura y entretención

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico
    Mundo

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Rusia acusa a la ONU de “distorsionar la realidad” con su resolución sobre los niños “trasladados a la fuerza”

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola