Desde la Redacción: el rol de la derecha tradicional y el piñerismo en un eventual gobierno de Kast
En un nuevo capítulo del programa de streaming de La Tercera el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, analizó la postura que tomó el piñerismo ante la debacle electoral de Evelyn Matthei. En esa línea, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), abordó la trastienda de su participación en el cierre de campaña de José Antonio Kast antes de la primera vuelta.
