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    Desde la Redacción: entrevista a Sebastián Sichel, José Miguel Insulza y Gustavo Sanhueza

    Horas antes de que se vote el útlimo artículo de la megarreforma del Ejecutivo -referida a la compensación hacia los municipios por la exención de contribuciones-, el senador Gustavo Sanhueza, jefe de bancada UDI y uno de los parlamentarios que mantenía en duda su voto, sostuvo en el programa de streaming de La Tercera que él y sus pares gremialistas respaldarán la medida. Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reforzó su apoyo a la fórmula del gobierno y embistió contra el Frente Amplio y su alcalde mejor evaluado, Tomás Vodanovic. “Son todos niñitos de élite, piensan en sus papás”, criticó.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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