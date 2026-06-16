Desde la Redacción: entrevista a Zandra Parisi, diputada PDG
"Espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación", dijo la parlamentaria sobre el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en entrevista con Rodrigo Álvarez y Rocío Latorre. Con todo, la diputada precisó que los diputados del PDG votarán como bloque de acuerdo a la postura mayoritaria dentro de bancada. Revisa en este capítulo, además, las implicancias de las indicaciones de La Moneda al proyecto de Sala Cuna y las autocríticas de Víctor Barrueto, extimonel PPD, a la articulación del sector a tres meses de su vuelta hacia la oposición.
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