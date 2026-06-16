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    Víctor Barrueto, exdiputado PPD: “Tal como van las cosas, Parisi podría ser el próximo presidente de Chile”

    El economista no ve factible que Kast le entregue la banda a alguien de su propio sector y sostuvo que la única figura política que le podría disputar la próxima elección al líder del PDG “es un actor socialdemócrata progresista, con liderazgos reconocibles”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Víctor Barrueto, economista y exdiputado PPD. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    Un descarnado análisis sobre la actual oposición de izquierda y centroizquierda es el que realizó el economista y exdiputado PPD, Víctor Barrueto, además de proyectar las posibilidades de que el sector vuelva a ser mayoría en una próxima elección presidencial.

    En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la figura socialdemócrata planteó que el triunfo del actual Presidente José Antonio Kast en diciembre ante la abanderada del progresismo, Jeannette Jara, ha sido “la mayor derrota electoral” desde el retorno a la democracia.

    “Tuvimos un momento, después del estallido social, en lo que significó en su versión amplia, después del triunfo, casi con un 80% del Apruebo para tener una nueva Constitución, y luego el triunfo de Boric, yo creo que pocas veces en la historia de Chile habían tan buenas condiciones para enfrentar transformaciones de fondo, grandes, con estabilidad y con respaldo, con legitimidad. Y terminamos en esto, en una derrota encabezada por la ultraderecha. Alguien dirá, pero esto es una tendencia en el mundo. Pero para que te pase eso, uno dice, ¿qué pasa aquí? Tenemos una izquierda inútil", argumentó.

    Barrueto planteó que “el problema mayor, porque se ha dicho mucho que la centroizquierda perdió el centro, yo creo que lo que perdimos fue el sentido común. Yo creo que ya hemos acumulado mucho tiempo que la izquierda, desde su mirada más ideológica y más de su proyecto, gran proyecto, no conecta con el sentido común del país”.

    Y en ese sentido, remarcó que “el declive de la centroizquierda es bien notorio”.

    El exdiputado PPD planteó que “hay un mundo popular y nuevas clases medias de origen también popular, que es muy difícil que el Partido Comunista y el Frente Amplio logren representar”.

    El economista, además, no ve factible que Kast le entregue la banda a alguien de su propio sector, y lanzó: “Tal como van las cosas, Parisi podría ser el próximo presidente de Chile”.

    Con todo, sostuvo que la única figura política que le podría disputar la próxima elección al líder del PDG “es un actor socialdemócrata progresista, con liderazgos reconocibles”.

    “Yo creo que los únicos que podrían disputarle a (Franco) Parisi y al PDG, al comunismo, la representación de esas capas populares, esas capas medias, es una fuerza política socialdemócrata, razonable, progresista claramente“, enfatizó.

    Al ser requerido por nombres de esa centroizquierda, Barrueto nombró a los PPD Carolina Tohá, Raúl Soto y Ricardo Lagos Weber, y a la socialista Paulina Vodanovic.

    En cuanto a la figura del expresidente Gabriel Boric, apuntó que “es líder de un sector de la oposición”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Víctor BarruetoFranco ParisiOposiciónJosé Antonio KastGabriel BoricPPDDesde La RedacciónDLR

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