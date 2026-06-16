Zandra Parisi (PDG): “Espero que el Senado diga que no a esta acusación constitucional (contra Grau)”

Los votos del Partido de la Gente (PDG) serán, una vez más, clave, esta vez para la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y si bien, la diputada de la colectividad Zandra Parisi explica que aún no toman la decisión como partido, asegura que sí votarán en bloque.

Asimismo, en conversación con el programa Desde la Redación de La Tercera, la parlamentaria aseguró que las diferencias entre el exministro y su hermano Franco Parisi “no va a mover la aguja” para la acusación, aunque aseguró que se está mal utilizando la herramienta y que espera que en la Cámara Alta esta no vea la luz.

“ Yo espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación ”, sostuvo Parisi, agreagando que “no por un fin de ir por un lado o por otro lado, sino que por la pérdida de tiempo que se produce a nivel del Congreso”.

“Van a ser aproximadamente dos semanas que no se van a estar tramitando leyes que son realmente importantes para Chile y no se va a volver ni un peso a Chile. Entonces, realmente no entiendo a los políticos, lo que quieren hacer a ver. Con este tipo de situaciones es cuando yo no me siento tan política”, añadió.

Según expuso Parisi, la acusación contra Grau abre la puerta para que desde la oposición luego pueda, por ejemplo, acusar constitucionalmente al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Para mí, independiente si el señor Grau tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad, si es un juicio político o si es un juicio jurídico, yo siento que en Chile las últimas acusaciones constitucionales han sido una pérdida de tiempo”, sostuvo la parlamentaria, recalcando que se ha desvirtuado el propósito de una herramienta fiscalizadora sumamente importante para el Congreso.

En tanto, a la parlamentaria se le consultó sobre si las diferencias que tuvo su hermano Franco Parisi y Grau en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile pudieran influir en la decisión del PDG y esta lo descartó y sostuvo que no se puede actuar con rencor.

“Como bancada del Partido de la Gente, nosotros valoramos lo jurídico y lo técnico. El problema que tuvo el señor Grau con mi hermano, a nosotros no nos va a mover la aguja para ningún lado, porque acá tenemos que ser responsables. Tenemos que justificar nuestro voto como corresponde, después de un análisis profundo. Tenemos que dejar de ver las cosas de manera de vendetta, de ideología”.

En todo caso, la parlamentaria cuestionó la respuesta del exministro Grau a la acusación, asegurando que “está fuera de contexto de lo que la ciudadanía está esperando”. En esa línea explicó que la AC “es una de las herramientas más serias que contempla nuestro ordenamiento jurídico y por lo mismo yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras que se está utilizando sobre todo siendo él un exministro”.

También Parisi fue consultada sobre si el PDG -partido en que dos diputados firmaron la AC- tendrá libertad de acción frente al libelo. Ella lo descartó.

“(En el PDG) nos escuchamos cuáles son nuestras posturas, pero después de hacer el análisis en conjunto, tomaremos la decisión. Nosotros no somos ni RN, ni la Democracia Cristiana. Ellos van a actuar con libertad de acción, cosa que a mí me parece que es un error, pero bueno, cada uno sabe cómo maneja su casa ”.

La carta que le respondió Kast

En tanto, Zandra Parisi fue consultada por su balance de los primeros 100 días de José Antonio Kast en La Moneda.

“Yo creo que ha tenido muchos errores, principalmente de comunicación. Siento que el gobierno ha mostrado una falta de corazón en las decisiones que toma”, señaló.

En todo caso, la diputada reveló que el Presidente Kast le contestó una carta que ella le entregó durante la última Cuenta Pública.

“ El Presidente Kast sí leyó mi carta, porque después me la respondió . Así que fue un muy lindo gesto, muy agradecida de que lo haya hecho, Fue muy conciliador y lo importante es que estamos en la misma línea. En mi carta yo le pedía que se abriera al diálogo, pensar en las personas, le agradecía también el hecho de que hubiese contemplado la propuesta de los pañales y de los medicamentos”, explicó.

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