Desde la Redacción: Labbé rechaza bajada del PNL a gobierno de Kast y se muestra disponible a integrar gabinete
“Kaiser erró”. Así de enfático el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristián Labbé, criticó la decisión de la colectividad de restarse del gobierno de José Antonio Kast. En el programa de streaming de La Tercera, el parlamentario, además, cuestionó las "líneas rojas" con las que el PNL previamente había condicionado su ingreso al Ejecutivo e, incluso, afirmó que ingresaría al gabinete si el presidente electo se lo pidiera, aún si eso le acarreara una sanción de su partido.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.