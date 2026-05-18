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    Desde la Redacción: Tomás Vodanovic insta a “no pasar la aplanadora” en megarreforma y UDI reitera que son los “más leales” a Kast

    En el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Maipú emplazó al Ejecutivo por el Plan de Reconstrucción, proyecto en cuya discusión -según él- se ha excluido a los líderes comunales y a la oposición. "No hay que pensar que porque uno tiene una mayoría circunstancial puede pasarle la aplanadora al otro", sostuvo, agregando: "Espero que el espíritu político que predomina más en Chile Vamos gane terreno en este gobierno". En este capítulo, también, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que la colectividad "es el partido más leal al gobierno" y desde el que han surgido "menos críticas" hacia La Moneda.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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