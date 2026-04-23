Diálogos Ciudadanos | Andrés Velasco, exministro: “Con la IA, la suerte no está echada”
El destacado economista y exministro de la Presidenta Michelle Bachelet, aborda la problemática de cómo la inteligencia artificial impactará los empleos del futuro y de qué manera esta nueva realidad se ha transformado en un gran desafío global.
¿La inteligencia artificial acabará con nuestros trabajos o los transformará para siempre?
En este nuevo episodio, Mauro Lombardi sostiene una profunda conversación con el destacado exministro de Hacienda (gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010), profesor en Columbia, Nueva York y Harvard, y actual Decano del Instituto de Políticas Públicas de The London School of Economics (LSE), Andrés Velasco analiza sin rodeos el impacto de la IA en el mundo laboral.
¿Qué debemos hacer como sociedad frente a la IA? ¿Cuáles serán los trabajos que desaparecerán y cuáles los que sobrevivirán? ¿Cómo prepararnos para una transformación sin precedentes?
Una conversación imprescindible para estudiantes, profesionales, académicos y cualquier persona que quiera entender no sólo lo que viene, sino cómo adelantarse.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.