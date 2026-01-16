Don Rorro de Sinergia y la Tía Pucherito hablan del proyecto que los une: Sinergia Kids
Ambos artistas estuvieron en el programa Viernes de Culto, de La Tercera, donde detallaron cómo se conocieron, qué los une y cómo han sumado voces en el exitoso proyecto infantil Sinergia Kids. También trataron las diferencias entre los gustos de los niños de los 80, cuando estaba de moda el programa Los Bochincheros, y los actuales, en pleno siglo XXI.
