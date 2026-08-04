Dron ucraniano explota en un playa rusa y deja tres niños muertos
La fatal explosión ocurrida en una playa del sur de Rusia, dejó siete muertos, entre ellos tres niños y medio centenar de heridos. Según se informó en la prensa local, el dron ucraniano fue derribado por la defensa rusa, luego que las alarmas antiaéreas no se activaran, por lo que el ataque sorprendió a cientos de familias que se encontraban disfrutando en el balneario de de Arjipki, en la región de Krasnodar.
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