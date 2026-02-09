El arte de influir: Cristián Donoso

Cristián Donoso no se define como como carpintero o diseñador, sino como ebanista, una palabra que pocos usan, pero que explica con precisión lo que hace. El ebanismo, dice no es sólo fabricar muebles, es entender su teatralidad, su historia y su teatralidad. Un oficio que mezcla función, ornamento y época. Este mismo enfoque dio origen a La Clé, un espacio que combina un bistró, en el taller y cada vivida. Es ante todo una propuesta, un espacio diseñado para acoger, para conversar y estar. Fuimos precisamente a La Clé a hacer esta entrevista a Cristián, sin duda una de las personas más interesantes que ha pasado por este programa.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.