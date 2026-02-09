SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El arte de influir: Cristián Donoso

    Cristián Donoso no se define como como carpintero o diseñador, sino como ebanista, una palabra que pocos usan, pero que explica con precisión lo que hace. El ebanismo, dice no es sólo fabricar muebles, es entender su teatralidad, su historia y su teatralidad. Un oficio que mezcla función, ornamento y época. Este mismo enfoque dio origen a La Clé, un espacio que combina un bistró, en el taller y cada vivida. Es ante todo una propuesta, un espacio diseñado para acoger, para conversar y estar. Fuimos precisamente a La Clé a hacer esta entrevista a Cristián, sin duda una de las personas más interesantes que ha pasado por este programa.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:#MoneyTalksNegociosMuebleriaEmpresasLaClé

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Micro intenta adelantar a otro bus y termina arriba de auto estacionado en San Pedro de la Paz

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    Servicios

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”
    Chile

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato
    Negocios

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción
    El Deportivo

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada
    Cultura y entretención

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    GYT: los clásicos del rock argentino vuelven a Chile para celebrar los 40 años del hit Es Por Amor

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto
    Mundo

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?