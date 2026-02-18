El arte de influir: Matías Arteaga

Matías Arteaga cocina platos, pero también atmósferas. En su restaurante Toni Lautaro, ubicado en el MUT, el fuego y los productos locales son protagonistas, y cada bocado parece una historia bien contada. A sus treinta y tantos años, se ha convertido en uno de los nombres más vibrantes de la gastronomía chilena. Cocinero, emprendedor y comunicador, ha logrado lo que parecía imposible: unir el campo, la televisión y la alta cocina en un mismo relato.
