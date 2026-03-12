El día después: el análisis de Ascanio Cavallo al arribo de Kast a La Moneda
En el programa de streaming de La Tercera el Premio Nacional de periodismo abordó cómo las tensiones que el Presidente José Antonio Kast tuvo con la administración saliente de Gabriel Boric marcaron sus primeros momentos como Mandatario. ¿Cómo el nuevo Ejecutivo cumplirá las expectativas de la ciudadanía en materia de seguridad? Todos los detalles en el video.
