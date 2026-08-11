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    El dramático rescate de pacientes en un hospital en medio del terremoto en Colombia

    El salvataje ocurrió en el hospital Universitario del Valle en Cali, mientras la ciudad se mantenía bajo las operaciones de emergencia de acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía, que hasta ayer dejaba 15 personas fallecidas y más de 380 heridas. Siete pacientes fueron rescatados con vida del centro asistencial tras el colapso parcial causado por el violento sismo en la ciudad.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Terremoto en ColombiaVideos del terremoto en ColombiaRescate tras terremoto en Colombia

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