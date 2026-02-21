El fenómeno del phubbing en la pareja: estudio internacional revela el trasfondo psicológico de este hábito

El término “phubbing” se refiere a la acción de ignorar a una persona por estar pendiente del celular, un comportamiento que puede darse en relaciones familiares, de amistad e incluso en la pareja.

Una investigación internacional dirigida por la University of Southampton, en conjunto con la Vinzenz Pallotti University y la Ruhr University Bochum, vinculó este fenómeno digital con una inseguridad afectiva, temor al abandono y tendencia al materialismo.

Más detalles en el video.