    El fenómeno del phubbing en la pareja: estudio internacional revela el trasfondo psicológico de este hábito

    Ignorar a la pareja por prestar atención al celular es una conducta que se ha normalizado durante los últimos años. El fenómeno conocido como "phubbing" fue analizado en un estudio liderado por la University of Southampton que reveló que hay detrás de este comportamiento y cómo impacta a las parejas.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El término “phubbing” se refiere a la acción de ignorar a una persona por estar pendiente del celular, un comportamiento que puede darse en relaciones familiares, de amistad e incluso en la pareja.

    Una investigación internacional dirigida por la University of Southampton, en conjunto con la Vinzenz Pallotti University y la Ruhr University Bochum, vinculó este fenómeno digital con una inseguridad afectiva, temor al abandono y tendencia al materialismo.

    Más detalles en el video.

