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    El momento en que nace una cría de elefante en peligro de extinción

    Corresponde a una subespecie del elefante asiático de Sumatra, considerada en peligro “crítico de extinción”, ya que en 3 décadas han desaparecido cerca del 70% de su población.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La cría nació en el Zoológico Aquarium de Madrid, cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

    El video registra el momento preciso del parto, donde su madre, “Cyntihia”, estuvo todo el momento acompañándola, mientras emitía particulares sonidos, un comportamiento social característico de esta especie.

    Tras 21 meses de gestación, “Cynthia” logró dar a luz. Se trata de un macho de aproximadamente 80-90 kilos que se muestra “activo y fuerte” según confirmaron las autoridades del zoológico español.

    Más sobre:ActualidadElefante Asiático de Sumatra

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