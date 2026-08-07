El momento en que nace una cría de elefante en peligro de extinción

La cría nació en el Zoológico Aquarium de Madrid, cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

El video registra el momento preciso del parto, donde su madre, “Cyntihia”, estuvo todo el momento acompañándola, mientras emitía particulares sonidos, un comportamiento social característico de esta especie.

Tras 21 meses de gestación, “Cynthia” logró dar a luz. Se trata de un macho de aproximadamente 80-90 kilos que se muestra “activo y fuerte” según confirmaron las autoridades del zoológico español.