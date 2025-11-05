OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Videos

El primer año de Barros & Errázuriz en Nueva York

Conversamos con Vicente Cordero, socio de Barros & Errázuriz y encargado de la oficina de Nueva York, que en su primer año se ha transformado en un pilar de la estrategia de internacionalización de la empresa.

Paula MoralesPor 
Paula Morales
Más sobre:Money TalksBarros & ErrázurizNueva YorkNegocios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”
Chile

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas
Negocios

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro
El Deportivo

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

Ronaldinho será la figura estelar de la Copa Duelo Leyendas América 2026 en el Claro Arena

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso