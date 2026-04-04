Irán autoriza el tránsito de buques con ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz

Irán permitió durante este sábado el paso de buques que transportan bienes esenciales a sus puertos a través del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado una crisis energética a nivel mundial.

Según una carta citada por la agencia iraní Tasnim, Irán estableció protocolos específicos de coordinación para los buques que se encuentran en el Golfo de Omán y tengan como destino final territorio iraní.

Esta medida ocurre tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz, ejecutado por Teherán el pasado 28 de febrero en respuesta a las ofensivas militares de Estados Unidos e Israel.