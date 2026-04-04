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    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    Los impactos afectaron zonas densamente pobladas como Bnei Brak y Ramat Gan, donde se reportan daños estructurales y sospechas por uso de munición de racimo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas Chen Junqing

    Los servicios de emergencia israelíes reportaron importantes daños materiales tras una nueva oleada de misiles lanzados por Irán contra el área metropolitana de Tel Aviv, en un nuevo episodio de la escalada que afecta a zonas urbanas.

    De acuerdo con información entregada por el servicio Magen David Adom, los impactos se concentraron principalmente en las ciudades de Bnei Brak y Ramat Gan, donde se registraron daños estructurales en edificios residenciales, locales comerciales e infraestructura. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales.

    Daños en zonas densamente pobladas

    Equipos de emergencia desplegados en el lugar constataron afectaciones en múltiples inmuebles, lo que obligó a acordonar sectores mientras continúan las labores de evaluación y remoción de escombros.

    Las autoridades indicaron que los ataques se produjeron en áreas densamente pobladas, lo que incrementa el riesgo para la población civil en medio de un contexto marcado por reiteradas alertas antiaéreas en las últimas semanas.

    Uno de los elementos que se encuentra bajo análisis es la posible utilización de munición de racimo. Según observaciones preliminares de los equipos en terreno, algunos de los impactos presentan características compatibles con este tipo de armamento.

    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    La munición de racimo se caracteriza por dispersar múltiples submuniciones en amplias superficies, lo que aumenta el riesgo tanto en el momento del impacto como posteriormente, debido a explosivos que pueden quedar sin detonar. Su uso es altamente controvertido y ha sido objeto de restricciones en distintos países.

    Otros puntos afectados

    Autoridades señalaron que ataques de características similares se registraron también en Petah Tikva y en sectores de Tel Aviv, ampliando el alcance de la ofensiva.

    En estos lugares, equipos de emergencia atendieron al menos a cuatro personas por inhalación de humo, sin que se reportaran heridos de gravedad.

    Además, continúan las labores para controlar incendios y asegurar las zonas impactadas.

    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas
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