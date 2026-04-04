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    Ataques rusos diurnos dejan al menos 14 muertos en Ucrania

    Los bombardeos, realizados a plena luz del día, incluyeron el uso de más de 500 drones y decenas de misiles, en una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataques rusos diurnos dejan al menos 14 muertos en Ucrania

    Al menos 14 personas murieron en Ucrania tras una serie de ataques rusos realizados a plena luz del día, en una escalada que marca un cambio en la dinámica reciente del conflicto.

    Según informaron autoridades ucranianas, los bombardeos afectaron distintas zonas del país, incluyendo la región de Kiev, donde se registraron víctimas fatales y personas heridas producto de los impactos.

    Ofensiva con drones y misiles

    De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó más de 500 drones y decenas de misiles en esta ofensiva, una de las más intensas de las últimas semanas.

    Los ataques forman parte de una tendencia reciente en la que Moscú ha intensificado bombardeos durante el día, rompiendo con el patrón previo de operaciones mayoritariamente nocturnas.

    En la región capital, al menos una persona murió y varias resultaron heridas, mientras que en otras zonas del país se reportaron más víctimas, elevando el balance total a 14 fallecidos.

    Ataques rusos diurnos dejan al menos 14 muertos en Ucrania

    Los ataques también provocaron daños en infraestructura y viviendas, según reportes de autoridades locales.

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de intensificar los ataques en la antesala de celebraciones religiosas, señalando que la ofensiva transformó lo que debía ser un periodo de calma en una nueva escalada del conflicto.

    Estos bombardeos se producen en un contexto de aumento de operaciones militares y de presión sostenida sobre distintas regiones del país, en una guerra que ya supera los cuatro años desde su inicio.

    Ataques rusos diurnos dejan al menos 14 muertos en Ucrania
    Más sobre:RusiaUcraniaEuropaGuerraVladimir PutinVolodimir Zelenski

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