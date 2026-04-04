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    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas

    El mandatario reaccionó a una investigación que vincula a estructuras rusas con una campaña de desinformación para afectar a su gobierno y generar tensiones con Chile.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas

    El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a la investigación que reveló una presunta campaña de desinformación atribuida a estructuras vinculadas a la inteligencia rusa, asegurando que los hechos conocidos representan “una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.

    A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que los “periodistas” y “medios” mencionados en la investigación son “solo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, en alusión a la red que habría operado en el país y en la región.

    “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó.

    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas

    Campaña de desinformación y tensión regional

    Las declaraciones de Milei se producen luego de que un consorcio internacional de periodismo de investigación diera a conocer documentos que detallan una estrategia de “guerra híbrida” desplegada en América Latina por un grupo conocido como “La Compañía”, vinculado a servicios de inteligencia rusos.

    Según la investigación, la operación habría tenido como objetivo desacreditar al gobierno argentino y generar tensiones con países vecinos, especialmente Chile.

    Entre los casos identificados, figura la difusión de una noticia falsa sobre un supuesto intento de sabotaje a un gasoducto en territorio chileno, que habría involucrado a ciudadanos argentinos con presunto respaldo del Ejecutivo.

    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas HANNIBAL HANSCHKE

    Noticias falsas y operación coordinada

    La narrativa indicaba que tres “terroristas argentinos” habían sido detenidos en Chile con explosivos, lo que habría obligado a las autoridades chilenas a recurrir a apoyo internacional. Incluso se aseguraba que Milei habría viajado en secreto para intervenir en el caso.

    Sin embargo, la información fue desmentida: no existieron detenciones, el gasoducto mencionado no corresponde a la zona descrita y no se registraron reuniones de ese tipo.

    De acuerdo con los documentos analizados, este episodio formaba parte de una estrategia deliberada para “crear tensión entre Argentina y Chile”, en el marco de un plan más amplio orientado a debilitar la imagen internacional del gobierno argentino.

    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas LEANDRO BUSTAMANTE GOMEZ

    Investigación en curso

    La operación habría incluido la publicación de más de 250 artículos en medios digitales, algunos de ellos firmados por autores ficticios, como parte de una red de influencia.

    Según la investigación, el entramado estaría vinculado al Servicio de Inteligencia Exterior ruso, dirigido por Sergei Naryshkin y cercano al presidente Vladimir Putin.

    En este contexto, Milei reiteró que su gobierno avanzará en esclarecer los hechos y en determinar responsabilidades, en medio de un caso que abre interrogantes sobre el alcance de las operaciones de desinformación en la región.

    Milei denuncia red de espionaje tras campaña de desinformación y apunta a medios y periodistas
    Más sobre:Javier MileiArgentinaRusiaEspionajePeriodistas

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