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    El coqueteo con Madrid le sale caro a Enzo Fernández: el Chelsea le aplica dura sanción

    El club londinense actúa con mano durante ante las declaraciones del volante argentino, a quien se le vincula con el Real Madrid.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Enzo Fernández, en un partido del Chelsea." JOHN SIBLEY

    Enzo Fernández se mete en un lío. El Chelsea le pasa una dura cuenta. Al club inglés no le agradó en lo absoluto el coqueteo que el volante de la selección argentina realizó con Madrid.

    "Si tengo que elegir una ciudad donde vivir es Madrid, me gusta mucho y es muy parecida a Buenos Aires“, expresó el transandino en una entrevista. A partir de ahí, el enredo se transformó en imposible de desatar.

    El coqueteo con Madrid le sale caro a Enzo Fernández: el Chelsea le aplica dura sanción

    Fernández intentó desvincular el comentario del presunto interés del Real Madrid por sus servicios. “El interés por la ciudad de Madrid no tiene nada que ver con los rumores sobre si estoy abierto a unirme al Real Madrid o no, simplemente amo la ciudad, eso es todo”, intentó explicar. Y, efectivamente, se terminó complicando.

    De hecho, igualmente terminó admitiendo que una propuesta merengue remecería el escenario. "En este momento estoy completamente enfocado en el Chelsea y la próxima Copa del Mundo, pero si llega una oferta del Real Madrid, para ser honesto, sería muy difícil rechazarla”, declaró.

    Enzo Fernández, en un partido del Chelsea. PETER CZIBORRA

    Para el Chelsea, Fernández sobrepasó los límites. Y, en consecuencia, le aplicó un duro castigo: lo marginó de los duelos ante el Port Vale, por la FA Cup, y el Manchester City, por la Premier League. “Es decepcionante que Enzo hable así. No puedo hablar mal de él, pero ha cruzado una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí. Le tengo mucho respeto, como persona y como jugador. En cuanto a la decisión, no es mía o de los directivos. Todos estamos alineados. La puerta no está cerrada para que vuelva, pero es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club y respecto a eso una línea ha sido cruzada", anunció el técnico Liam Rosenior.

    Fernández eligió el peor momento para declararle su amor a la capital de España. El Chelsea viene de ser eliminado en la Champions League por el PSG. “No es la situación ideal. Todo esto viene de unos 10 días complicados en cuanto a resultados, probablemente los más difíciles para mí como jugador o entrenador. Recuerdo el primer partido ante el Paris St-Germain. Todo se vino abajo en 15 minutos y hubo un bajón emocional enorme que arrastramos en los siguientes tres encuentros”, dijo Rosenior, en relación a ese doloroso revés.

    Más sobre:Enzo FernándezChelseaArgentinaReal MadridFútbolFútbol Internacional

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