El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League.

Filip Jorgensen fue el antagonista del Chelsea ante el PSG. El guardameta cometió un error que terminó en gol en la derrota 5-2 en la ida de los octavos de final de la Champions League. Si bien fue goleada para el cuadro parisino, hasta ese momento, el encuentro estaba 2-2. Era el minuto 74 y tras la anotación de Vitinha, la balanza se terminó por inclinar para el local que sentenció con un doblete de Kvicha Kvaratskhelia.

La salida en falso del portero y otros errores con los pies le valieron un reto de Enzo Fernández. El argentino, que fue la figura de los británicos, con un gol y una asistencia, le recriminó al arquero su juego.

El formado en River Plate tomó el balón y se lo lanzó al arquero, quien le respondía desconcertado. Con los brazos, el futbolista transandino le indicó lo que, a su juicio, debía hacer para no equivocarse en la salida.

Fernández estuvo en el centro de la polémica durante gran parte de la jornada. Cuando celebró su anotación, lo hizo enrostrando al PSG el parche del Mundial de Clubes. El Chelsea le había ganado la final al certamen planetario al equipo francés.

“Es un resultado muy decepcionante. En una noche en la que, durante gran parte del partido, estaba muy, muy contento con nuestro rendimiento. Los últimos 15, 20 minutos fueron una locura en muchos aspectos. Eso es culpa mía. Necesito estar mejor en ciertos momentos, los reveses y los errores ocurren”, dijo el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior.

“Hay que mantener la calma en el momento, yo incluido. Y no lo hicimos, y fuimos castigados por un equipo muy bueno, lo que hace que el marcador sea doloroso porque durante 75 minutos estuvimos en la eliminatoria y en el propio partido”, añadió.