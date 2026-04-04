Con un triplete de Haaland: el Manchester City aplasta al Liverpool y se mete en semifinales de la FA Cup

El Manchester City busca su segundo título de la temporada. El equipo dirigido por Pep Guardiola aplastó al Liverpool. Se impuso por 4-0 y se metió en las semifinales de la FA Cup.

Los Citizens se quedaron con un aplastante triunfo en una nueva edición del clásico moderno del fútbol inglés, en un duelo siempre atractivo, que ha sido trascendental en la última década.

Para los mancunianos era un partido clave. Tras ganar la Copa de la Liga venciendo en la final al Arsenal, están a dos partidos de sumar otro título: el más antiguo del mundo y el con más prestigio de Inglaterra. El doblete de copas es una opción, aunque la liga todavía no está perdida.

En tanto, el Liverpool llegó con la mente puesta en la Champions League. Entre semana se medirá con el PSG, en la ida de los cuartos de final. Es la única bala que le queda a Arne Slot en la temporada. El neerlandés no se guardó nada para enfrentar al City y la estrepitosa caída solo incrementó las dudas para enfrentar al actual monarca de Europa.

Goleada y a semifinales

Fue un partido de alta intensidad desde el comienzo, aunque también muy táctico. Cada movimiento fue medido, en lo que pareció una partida de ajedrez. No fue hasta el cierre del primer tiempo que se movió el marcador. De ahí en más, fue un monólogo.

Erling Haaland destrozó al Liverpool con un doblete en el primer tiempo. Primero, en el 39′, tras un penal de Van Dijk sobre O’Reilly. El noruego anotó con un remate cruzado raso ante el lamento del capitán de los Reds.

Guardiola celebró desde la tribuna. El español no estuvo presente a ras de suelo tras ser suspendido por recibir seis amarillas en Premier.

El gol fue un impacto positivo para el City, mientras el Liverpool sintió el golpe. Los Reds se vieron afectados y fueron empujados sobre su propia portería luego de que los Citizens hegemonizaran la posesión. En tanto, Haaland volvió a marcar en el segundo minuto de descuento. Lujo de Cherki para Semenyo, que desbordó y sacó un centro bombeado. El noruego, de cabeza, estiró la ventaja.

Para remate, los de Guardiola golpearon de entrada en el complemento. Cherki habilitó a Semenyo (50′), que definió de gran manera picando la pelota. De nada sirvió cualquier charla en el entretiempo por parte de Slot y el Liverpool.

Haaland selló una jornada de ensueño con un triplete, en el 60′. Extensa secuencia de pases del City. O’Reilly apareció entre líneas a las espaldas de la defensa y habilitó hacia el medio para el noruego, que anotó con el arco a su disposición.

Los Reds tuvieron la opción de descontar tras un penal de O’Reilly sobre Ekitike. Sin embargo, cuando parecía que nada podía ser peor, Salah desaprovechó la pena máxima. Trafford contuvo un remate cruzado y dejó en cero su arco. Trágica derrota del Liverpool a pocos días de un duelo crucial.