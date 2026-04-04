Dónde y a qué hora ver a Atlético de Madrid vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Se retoma LaLiga de España, donde el Atlético de Madrid recibe a Barcelona en el marco de la Fecha 30, tras el receso por los partidos FIFA.

Los colchoneros vienen de caer por 2-3 ante el Real Madrid en la jornada anterior, en la que los azulgrana se alzaron ante Rayo por la cuenta mínima.

Cuándo juega Atlético vs. Barcelona

El partido de Atlético de Madrid contra Barcelona es este sábado, 4 de abril, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Barcelona

El partido de Atlético contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

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