Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido
La tenista británica perdió contra la número uno del mundo en el Master de Cincinnati tras un partido que se extendió por más de tres horas.
En el tercer set, con el marcador 3-4 en favor de su contendora, Aryna Sabalenka, Raducanu estaba por ejecutar su saque cuando se molestó por el llanto de un niño.
La jueza le preguntó: “¿Quieres que saque a un niño del estadio?”, y Raducanu le contestó: “sí”.
