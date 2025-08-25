Inicio
Encapuchados lanzan más de 30 molotovs desde el techo del Liceo Lastarria
Mientras desconocidos lanzaban bombas incendiarias, desde la calle, alumnos quemaron otros objeto cortando el tránsito en la calle Miguel Claro.
Por
Pablo Gándara
25 AGOSTO 2025
Más sobre:
Molotov
Lastarria
encapuchados
