“Era más barato comer un sanguchito adentro”: Presidente Kast bromea con almuerzo con excompañeros en La Moneda

El mandatario comenzó contando que "me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda. No con mis amigos, sino con los auditores. Y les pregunté a varios... Eso es un recado para mi amigo, Daniel”, lo que generó risas en el salón.

Para rematar, agregó que “a todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro (en La Moneda) que irnos a comer un sanguchito a un restaurant, porque la movilización sólo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro".

"No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen. Vamos a sacar un decreto donde sólo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda", cerró el Jefe de Estado.