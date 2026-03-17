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    Ernesto Ottone analiza el Segundo Piso de Kast: “Tienen que ser muy poco nombrados”

    La presencia en el comité político ampliado del lunes de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso del gobierno de José Antonio Kast, llamó la atención por el bajo perfil que suelen mantener quienes ejercen ese rol. En el programa de streaming de La Tercera Ernesto Ottone, exjefe de los asesores de Ricardo Lagos, advirtió: "Pueden haber muchas especulaciones sobre el Segundo Piso, pero si tú le entregas tareas prácticas del día a día que se pueden confundir con los ministerios, eso va hacia un enredo, va hacia una lucha de poder". Revisa en el video la entrevista completa.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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