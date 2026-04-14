“Es un error impresentable”: Carter critica ausencia de ministra Seguridad tras fallida sesión en el Senado

A la instancia estaba convocada la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien horas antes se excusó de participar en la comisión de Hacienda presidida por el Senador Javier Macaya.

La titular de Seguridad, avisó al Congreso señalando que en su reemplazo asistiría el subsecretario Andrés Jouannet.

Sin embargo, su ausencia molestó al senador por la Araucanía, quien criticó la actitud del Ejecutivo, advirtiendo que “Esto es un error impresentable”.

Carter dirigió su palabras y su molestia directamente al senador Macaya, argumentando que al no estar presente el Gobierno en una sesión tan relevante, como revisar la carrera funcionaria de Carabineros, “Se nos cae el relato”, dijo evidentemente molesto el senador independiente.

Finalmente, a la sesión tampoco se presentó el subsecretario Andrés Jouannet.