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    Esta innovación chilena busca recuperar ecosistemas cordilleranos

    En el capítulo de hoy , hablaremos con Sebastián Goldschmidt, CEO de Nilus, que es un ejemplo concreto de cómo la innovación chilena desde el territorio puede aportar soluciones reales en el cuidado del agua. Su tecnología ha demostrado ser capaz de regenerar reservas de agua en zonas altoandinas, almacenando hasta 14.000 m³ por unidad en forma de hielo durante el invierno para luego liberar ese recurso en los meses secos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTEcosistemasInnovaciónSustentabilidadAgua

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