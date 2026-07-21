Tres versiones de la Odisea (Incluida la de Nolan)
El desembarco de La Odisea de Nolan, ha sido de proporciones épicas. Con su formato IMAX 70 mm, su elenco salido del Olimpo Hollywoodense, las tormentosas polémicas previas y el debate cultural que traspasa la pantalla, y 3 horas épicas que han sido aplaudidas por gran parte de la crítica. Lo cierto es que el legendario poema épico ya ha cobrado vida antes, en distintos formatos, estilos y tamaños de pantalla. Aquí recomendamos 3 versiones y dónde verlas.
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