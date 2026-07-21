Gerardo Carmona, vicepresidente de Hyundai Centro y Sudamérica: “La transición energética no será igual para todos los mercados”

Hace cuatro décadas Hyundai llegó a Chile de la mano de Gildemeister. En ese entonces era una marca que buscaba abrirse espacio en un mercado muy distinto al actual. Hoy, con una presencia consolidada y una oferta que abarca desde vehículos urbanos hasta modelos electrificados, el desafío ya no es darse a conocer, sino interpretar hacia dónde se mueve la industria.

Y esa respuesta, según Gerardo Carmona, vicepresidente de Hyundai para Centro y Sudamérica, no admite recetas universales.

“La región dejó de comportarse como un solo mercado”, resume.

La afirmación no es casual. Mientras algunos países avanzan rápidamente hacia la electrificación, otros todavía encuentran en los motores a combustión o en los híbridos la alternativa más lógica. Para Hyundai, esa diversidad obliga a diseñar estrategias diferenciadas.

“No todos los mercados avanzan a la misma velocidad y nosotros debemos responder a esa realidad. La transición energética será distinta dependiendo de cada país. Factores como la infraestructura de carga, la regulación, el precio de la energía e incluso la geografía hacen imposible pensar en una única hoja de ruta para toda la región.”

Chile aparece como uno de los mejores ejemplos de esa estrategia diferenciada. Además de celebrar cuatro décadas junto a Gildemeister, Carmona destaca que el país se ha transformado en uno de los mercados más relevantes para introducir nuevas tecnologías gracias a su apertura comercial, sus exigentes normas de emisiones y un consumidor dispuesto a incorporar innovación. “Todo eso convierte a Chile en un laboratorio para introducir productos y medir tendencias que luego pueden extenderse a otros países”, explica. A ello se suma una relación de largo plazo con Gildemeister, que —asegura— ha sido clave para consolidar el crecimiento de la marca durante estos 40 años.

Sin embargo, a su juicio, advierte que incluso en un mercado como el chileno la electrificación no puede entenderse como un proceso único.

Esa mirada también explica la estrategia regional de Hyundai. Mientras Brasil mantiene una fuerte presencia de biocombustibles y otros mercados todavía presentan limitaciones de infraestructura para la carga eléctrica, Hyundai apuesta por una oferta capaz de adaptarse a las necesidades de cada país.

En ese escenario, la irrupción de las marcas chinas también ha cambiado las reglas del juego y está transformando el mercado latinoamericano.

Lejos de verlas únicamente como una amenaza, Carmona reconoce que la competencia ha elevado el estándar de toda la industria.

“La competencia siempre obliga a mejorar. Hoy los clientes comparan mucho más y eso nos exige desarrollar mejores productos, incorporar más tecnología y ofrecer una experiencia de mayor calidad.”

A su juicio, el consumidor es el principal beneficiado de esa mayor competencia.

Precisamente esa evolución del consumidor explica parte de la estrategia de Hyundai para los próximos años. Más allá del lanzamiento del renovado Venue —modelo presentado hace algunas semanas en el mercado local—, el ejecutivo insiste en que el crecimiento dependerá menos de un producto específico y mucho más de la capacidad de responder a un mercado cada vez más diverso.

“La industria vive uno de los momentos de mayor transformación de su historia. No sólo cambian las tecnologías; también cambian las expectativas de los clientes.”

Después de cuarenta años de presencia en Chile, Hyundai enfrenta un escenario completamente distinto al que encontró en sus inicios. Pero si hay una conclusión que deja la conversación con Carmona es que el futuro de la movilidad en Latinoamérica no estará definido ni por una sola tecnología ni por una única estrategia.

La clave será entender que cada mercado avanzará a su propio ritmo. Y para una marca global, quizás el mayor desafío ya no sea anticipar el futuro, sino aprender a convivir con varios futuros al mismo tiempo.