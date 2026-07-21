SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Gerardo Carmona, vicepresidente de Hyundai Centro y Sudamérica: “La transición energética no será igual para todos los mercados”

    Fotos: Hyundai. Hyundai cumple 40 años de presencia en Chile junto a Gildemeister en un escenario muy distinto al de sus inicios. La irrupción de los fabricantes chinos, la electrificación y consumidores cada vez más informados obligan a replantear las estrategias de la industria. En conversación con [medio], el vicepresidente de Hyundai para Centro y Sudamérica explica por qué la región ya no puede abordarse como un solo mercado y cómo Chile seguirá desempeñando un papel estratégico en ese proceso.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni
    MAURO NERY FOTOGRAFO

    Hace cuatro décadas Hyundai llegó a Chile de la mano de Gildemeister. En ese entonces era una marca que buscaba abrirse espacio en un mercado muy distinto al actual. Hoy, con una presencia consolidada y una oferta que abarca desde vehículos urbanos hasta modelos electrificados, el desafío ya no es darse a conocer, sino interpretar hacia dónde se mueve la industria.

    Y esa respuesta, según Gerardo Carmona, vicepresidente de Hyundai para Centro y Sudamérica, no admite recetas universales.

    “La región dejó de comportarse como un solo mercado”, resume.

    La afirmación no es casual. Mientras algunos países avanzan rápidamente hacia la electrificación, otros todavía encuentran en los motores a combustión o en los híbridos la alternativa más lógica. Para Hyundai, esa diversidad obliga a diseñar estrategias diferenciadas.

    “No todos los mercados avanzan a la misma velocidad y nosotros debemos responder a esa realidad. La transición energética será distinta dependiendo de cada país. Factores como la infraestructura de carga, la regulación, el precio de la energía e incluso la geografía hacen imposible pensar en una única hoja de ruta para toda la región.”

    Chile aparece como uno de los mejores ejemplos de esa estrategia diferenciada. Además de celebrar cuatro décadas junto a Gildemeister, Carmona destaca que el país se ha transformado en uno de los mercados más relevantes para introducir nuevas tecnologías gracias a su apertura comercial, sus exigentes normas de emisiones y un consumidor dispuesto a incorporar innovación. “Todo eso convierte a Chile en un laboratorio para introducir productos y medir tendencias que luego pueden extenderse a otros países”, explica. A ello se suma una relación de largo plazo con Gildemeister, que —asegura— ha sido clave para consolidar el crecimiento de la marca durante estos 40 años.

    Sin embargo, a su juicio, advierte que incluso en un mercado como el chileno la electrificación no puede entenderse como un proceso único.

    Esa mirada también explica la estrategia regional de Hyundai. Mientras Brasil mantiene una fuerte presencia de biocombustibles y otros mercados todavía presentan limitaciones de infraestructura para la carga eléctrica, Hyundai apuesta por una oferta capaz de adaptarse a las necesidades de cada país.

    En ese escenario, la irrupción de las marcas chinas también ha cambiado las reglas del juego y está transformando el mercado latinoamericano.

    Lejos de verlas únicamente como una amenaza, Carmona reconoce que la competencia ha elevado el estándar de toda la industria.

    “La competencia siempre obliga a mejorar. Hoy los clientes comparan mucho más y eso nos exige desarrollar mejores productos, incorporar más tecnología y ofrecer una experiencia de mayor calidad.”

    A su juicio, el consumidor es el principal beneficiado de esa mayor competencia.

    Precisamente esa evolución del consumidor explica parte de la estrategia de Hyundai para los próximos años. Más allá del lanzamiento del renovado Venue —modelo presentado hace algunas semanas en el mercado local—, el ejecutivo insiste en que el crecimiento dependerá menos de un producto específico y mucho más de la capacidad de responder a un mercado cada vez más diverso.

    “La industria vive uno de los momentos de mayor transformación de su historia. No sólo cambian las tecnologías; también cambian las expectativas de los clientes.”

    Después de cuarenta años de presencia en Chile, Hyundai enfrenta un escenario completamente distinto al que encontró en sus inicios. Pero si hay una conclusión que deja la conversación con Carmona es que el futuro de la movilidad en Latinoamérica no estará definido ni por una sola tecnología ni por una única estrategia.

    La clave será entender que cada mercado avanzará a su propio ritmo. Y para una marca global, quizás el mayor desafío ya no sea anticipar el futuro, sino aprender a convivir con varios futuros al mismo tiempo.

    Más sobre:EntrevistasHyundaiGerardo CarmonaGildemeister

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric

    Fiscalía de Los Ríos formalizará el viernes a Carlos Cancino por homicidio del carabinero Marcos Cosme

    De destacar la aprobación del “corazón” hasta la esperanza en el TC: las reacciones políticas al despacho de la megarreforma

    Tribunal establece medidas cautelares para asaltantes que atropellaron a funcionaria PDI en la salida de un banco de San Miguel

    La amenaza de Perú en la era de Keiko Fujimori: destronar a Chile en producción de cobre

    Lo más leído

    1.
    La Serie G de Jetour debuta por todo lo alto en Chile

    La Serie G de Jetour debuta por todo lo alto en Chile

    2.
    Juan Pablo Mir, Country Manager de Astara Chile: “El cliente cambió y la industria tiene que cambiar con él”

    Juan Pablo Mir, Country Manager de Astara Chile: “El cliente cambió y la industria tiene que cambiar con él”

    3.
    WEC: la otra cima del automovilismo

    WEC: la otra cima del automovilismo

    4.
    BMW X5 estrena generación con diseño renovado y cinco opciones de propulsión

    BMW X5 estrena generación con diseño renovado y cinco opciones de propulsión

    5.
    El legendario Jaguar XJ220 renace con una reinterpretación firmada por Ian Callum

    El legendario Jaguar XJ220 renace con una reinterpretación firmada por Ian Callum

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric
    Chile

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric

    Fiscalía de Los Ríos formalizará el viernes a Carlos Cancino por homicidio del carabinero Marcos Cosme

    De destacar la aprobación del “corazón” hasta la esperanza en el TC: las reacciones políticas al despacho de la megarreforma

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”
    Negocios

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    Mercado de oficinas en Santiago Centro marca punto de inflexión y sube el precio de locales comerciales

    Pablo García no ve beneficios en prohibir el pago de interés sobre interés y advierte problemas para “todo el mundo”

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”
    El Deportivo

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

    Pese a provocar la pelea: la FIFA elimina la expulsión de Leandro Paredes de los registros de la final del Mundial

    Los reyes del mundo: los títulos y logros que encumbran a España como la potencia dominante del fútbol global

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Otra marca más: Santiago es la tercera ciudad en el mundo que más escucha a Rosalía

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años
    Mundo

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    China acusa a Japón de “exagerar” amenazas externas para justificar su remilitarización

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer